Inter e Lukaku, 30 secondi per un addio al telefono. I piani sul mercato

MILANO - Trenta secondi per dirsi addio. Quando, intorno alla mezzanotte di venerdì, sul telefonino di Piero Ausilio si è materializzato il numero di Romelu Lukaku , il direttore sportivo ha spiegato all’interessato come non fosse tollerabile che si fosse offerto prima al Milan e soprattutto alla Juventus , con i primi abboccamenti iniziati già nei giorni della finale di Champions a opera dell’avvocato Ledure .

Inter, Lukaku e i compagni

A questo si è aggiunta l’ideona di rompere i ponti, oltre che con i dirigenti, pure con i compagni, compreso l’amico Lautaro Martinez, a cui da giorni Lukaku non rispondeva più. Tutti buoni motivi che hanno convinto Marotta, Ausilio e Baccin - ieri tutti in assise con Inzaghi ad Appiano Gentile - a comunicare al Chelsea come la trattativa per il centravanti fosse definitivamente interrotta. Un gesto clamoroso che però suona pure come un segnale forte nei confronti di uno spogliatoio che probabilmente avrebbe mal digerito vedere l’Inter piegarsi alle bizze dell’ormai ex centravanti.