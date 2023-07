L’Inter vira su Balogun: operazione alla Lukaku. Rallentamento su Morata

Guai a farsi prendere dall’ansia. In casa Inter si sta cercando di lavorare con pazienza per completare l’organico, al momento sguarnito ancora in diverse posizioni, in primis in porta e in attacco. Inzaghi avrebbe voluto un portiere per la tournée in Giappone che scatterà oggi pomeriggio, ma i suoi dirigenti - almeno fino a ieri sera... - non sono riusciti a

convincere il Bayern a mollare Sommer, l’elemento individuato per il dopo Onana. Dunque, in Giappone contro Al-Nassr e Psg il tecnico dovrà arrangiarsi, con la speranza, ovviamente, di avere il portiere per quando tornerà in Italia. Visto che Sommer, a meno di cla-morose sorpres,e domani partirà anch’egli per il Giappone con il Bayern, la questione subirà inevitabilmente un ritardo di almeno otto-nove giorni, a meno che non ci sia a Tokyo un contatto diretto fra i club intorno a metà settimana, quando il ds Ausilio raggiungerà la squadra dopo i primi giorni che verranno vissuti a Osaka.