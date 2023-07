Sommer, la svolta mercato: Inter agli ultimi dettagli

Yann Sommer si avvicina all' Inter . Se poi riuscirà a unirsi alla squadra già a Tokyo, visto che col Bayern si trova nella capitale giapponese, lo si capirà probabilmente nelle prossime ore (difficile, i tedeschi devono comunque ingaggiare prima un sostituto). Quello che appare ormai abbastanza certo è che il portiere svizzero sarà un giocatore dell'Inter, l'erede di Onana , il nuovo titolare fra i pali nerazzurri in attesa di capire se sarà poi affiancato da Trubin dello Shakthar (ci vorrà tempo per limare la distanza fra domanda e offerta, 30 e 12-15 milioni ) o Audero della Sampdoria, con il giovane Filip Stankovic che sta comunque dimostrando di poter tappare bene il buco. Inter e Bayern anche ieri hanno lavorato alacremente per trovare l'intesa definitiva per il trasferimento di Sommer che diventerà nerazzurro per una cifra intorno ai 4 milioni più bonus (dunque meno dei 6 della clausola). Il fatto che oggi Ausilio sarà a Tokyo (è partito ieri pomeriggio), potrebbe poi agevolare la definizione finale della trattativa, visto che, come detto, anche il Bayern si trova nella principale città del Paese.

Vertice per la punta

Il ds nerazzurro si unirà alla squadra, ma anche al suo vice Baccin, l’ad Antonello e il presidente Zhang. Insieme a Inzaghi - e Marotta collegato dall’Italia - verrà fatto quindi un nuovo punto sul mercato dell’Inter per quanto concerne principalmente l'attaccante, il ruolo rimasto scoperto dopo la retromarcia di Lukaku. Diversi i profili sotto esame, con due nomi in cima alla lista. Morata è il preferito di Inzaghi, ma ieri Simeone l'ha schierato titolare nel test contro un'All Star coreana: come a ribadire, Morata per l'Atletico - che lo valuta 20.5 milioni - è un titolare. Diversa la posizione dell'Arsenal su Balogun: il giovane statunitense, che piace molto ad Ausilio, è finito in tribuna contro il Barcellona e il tecnico Arteta ha spiegato come abbia troppi giocatori in rosa. Balogun è in vendita, ma l'Arsenal, che aspetta il domino europeo delle punte, chiede più di 40 milioni. Fra le opzioni dell'Inter rimangono poi Scamacca (West Ham), in crescita, e Beto (Udinese). Intanto su Correa potrebbe tornare di moda il Galatasaray - che potrebbe dover sostituire Icardi -; mentre Kamada, svincolato, è stato offerto ai dirigenti nerazzurri che al momento, però, non lo considerano un profilo adatto al 3-5-2. A centrocampo il preferito rimane Samardzic dell’Udinese, seppur valutato almeno 20 milioni.