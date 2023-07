Scamacca, l'Inter accelera: sorpasso alla Roma, c'è l'offerta al West Ham!

MILANO - L'Inter si inserisce nella corsa a Gianluigi Scamacca. L'attaccante del West Ham è l'obiettivo di mercato della Roma ma il club nerazzurro, che vuole rinforzare il reparto offensivo, è entrato in scena con una prima offerta: si parla di tra i 20 e i 22 milioni senza condizioni per portarsi a casa l'ex Sassuolo a titolo definitivo, formula gradita agli Hammers. Una strategia quella dell'Inter opposta a quella dei giallorossi che punterebbero alla l prestito con obbligo di riscatto in base a diversi obiettivi quali la qualificazione in Champions League e le presenze. I nerazzurri quindi accantonano l'idea delle scorse settimane ovvero l'attaccante dell'Arsenal Folarin Balogun ancora considerato troppo costoso alle condizioni attuali.