Stiven Shpendi all'Empoli scatena i tifosi Inter su Zhang: bufera social

TORINO - I destini del mercato di Empoli e Inter si sono incrociati, ma solo per le reazioni virali che ha scatenato l'ultimo annuncio social del club azzurro. Dal Cesena è arrivato alla corte di Zanetti il giovane albanese Stiven Shpendi e il nome e cognome del calciatore si è trasformato subito in un messaggio per il presidente nerazzurro sul web.

Sono stati tanti i tifosi nerazzurri che hanno bersagliato il post del club toscano per rivolegere un messaggio al proprio presidente. Da "Stiven Shpendi" si è subito passati al "Stiven non Shpendi" che è diventata una vera e propria richiesta da parte del popolo interista per l'intervento immediato sul mercato.

Inter, tifosi scatenati contro Zhang

Dopo le trattative sfumate con Lukaku e Scamacca, i nerazzurri attendono un rinforzo per il reparto offensivo e sul web i tifosi hanno preso la palla al balzo commentando l'ultimo tweet di mercato dell'Empoli. "Noi invece abbiamo Stiven (non) Shpende", commenta un primo utente che scatena gli altri; "E' un'esortazione per il nostro presidente dell'Inter", "La nemesi di Zhang", "Noi abbiamo Steven Inkassa", queste le battute più divertenti dei tifosi che ora attendono movimenti a Milano e magari annunci ufficiali per giocatori da far allenare a Inzaghi.