Inter spaccata sull'attaccante: Inzaghi da una parte, Ausilio dall'altra

Prima Lukaku, un destro degno del miglior Rocky che ha fatto perdere l’equilibrio per almeno un paio di settimane. Quindi la beffa su Scamacca, con il giocatore che ha preferito l’Atalanta. L’Inter a meno di due settimane dalla prima di campionato si ritrova ancora senza uno degli attaccanti con cui completare un reparto dove Lautaro Martinez sarà il punto fermo, Thuram la novità da scoprire e Correa - se rimarrà - la solita incognita. Ovviamente Lukaku ha stravolto la strategia del mercato nerazzurro, spiazzando tutti. Per il belga c’era un budget e un sacrificio economico condiviso anche dalla proprietà; per qualunque altro giocatore ci sono invece dei paletti posti da Zhang che condizionano ogni mossa e che rischiano, come accaduto con Scamacca, di non permettere ai dirigenti di rilanciare oltre una determinata soglia.