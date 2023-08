Inter, Sommer contro il Salisburgo per allontanare dubbi e Onana

L’attesa è finalmente giunta al termine. E quest’oggi Yann Sommer difenderà per la prima volta i pali dell’ Inter nell’amichevole contro i campioni d’Austria del Salisburgo (calcio d’inizio previsto alle 19, con la partita che verrà trasmessa in diretta su Dazn, Sky e Now TV). I tifosi nerazzurri, nonostante non sia in palio alcun premio, vorranno ricevere precise risposte dai propri calciatori.

Da una maggiore intesa della coppia d’attacco Lautaro-Thuram (con magari almeno una delle due punte che possa trovare la via della rete), alla conferma dei nuovi acquisti Frattesi e Cuadrado: col centrocampista ex Sassuolo e l’esterno colombiano chiamati a dimostrare nuovamente velocità di inserimento nei meccanismi della squadra e pure direttamente nelle trame di gioco dei vice campioni d’Europa.

Inter, Sommer per non rimpiangere Onana

Senza dimenticare la conferma di De Vrij – Acerbi out e in dubbio per l’esordio in campionato del 19 agosto col Monza consegna ad oggi la titolarità da centrale difensivo all’olandese – e per l’appunto la curiosità di vedere Sommer a difesa della porta interista. Con lo svizzero chiamato sin da subito al difficile compito di non far rimpiangere Onana. In un ruolo che all’Inter, visto il gioco di Inzaghi e cosa chiede il tecnico piacentino ai propri portieri, è determinante non solo nello sventare gli attacchi avversari, ma anche nella costruzione dell’azione col proprio numero uno. Un fondamentale in cui Onana era semplicemente un fuoriclasse, ma per il quale pure Sommer viene ritenuto tra i migliori del mondo. Plausibile quindi che Yann parta sin dal primo minuto, proprio perché con sole due amichevoli prima dell’esordio in Serie A (il 13 c’è infatti la sfida agli albanesi dell’Egnatia a Ferrara) ogni minuto – letteralmente – è buono per trovare l’affi atamento con i compagni di squadra, con l’obiettivo di diventare sin da subito uno dei leader carismatici del reparto arretrato. C’è poi un particolare sul quale Inzaghi può comunque sorridere, quello della forma fi sica. Sommer, grande appassionato di musica («Il mio cantante italiano preferito è Eros Ramazzotti, l'ho visto qualche mese fa a Monaco», la confessione sui social del club nerazzurro), sarà infatti arrivato a Milano solo la scorsa domenica, col primo allenamento individuale svolto lunedì e quello in gruppo di ieri, ma al Bayern Monaco aveva lavorato, eccome. Tanto da disputare in Giappone 45 minuti contro il Manchester City (con un gol subito) e una partita intera a Tokyo nella sfi da al Kawasaki Frontale, dove la porta era rimasta inviolata, a diff erenza delle due reti subite col Liverpool nei 45 minuti giocati a Singapore contro il Liverpool.

Mercato Inter, ecco Audero

Il vice di Sommer all’Inter sarà Emil Audero. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con la Sampdoria per l’arrivo dell’estremo difensore in prestito con diritto di riscatto fi ssato a 7 milioni di euro. Nei prossimi giorni l’ufficialità. Con Stankovic che farà invece il percorso inverso. I blucerchiati avranno il diritto di riscatto sul giocatore, i nerazzurri il controriscatto.