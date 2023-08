Arnautovic, sempre più vicino il ritorno all'Inter: i dettagli dell'affare

MILANO - Il ritorno di Marko Arnautovic all'Inter è sempre più vicino. L'attaccante austriaco, oggi al Bologna, sarebbe ad un passo dal tornare a vestire la maglia nerazzurra dopo le ultime indiscrezioni. Infatti l'operazione di mercato con il Bologna sarebbe vicina alla fumata bianca dopo che l'Inter avrebbe messo sul piatto un'offerta da 10 milioni di euro (più bonus), nella giornata di lunedì l'agente del giocatore, il fratello Daniel, dovrebbe incontrarsi con la dirigenza rossoblù per concludere la trattativa. L'ex Werder Brema negli ultimi giorni ha forzato la mano per la cessione ed il ritorno a Milano dove lo si vide solo per tre partite nella stagione 2009-10, quella del triplete. Inzaghi sta quindi per ottenere il tanto richiesto rinforzo in attacco in attesa di capire anche l'evolversi della trattativa Taremi.