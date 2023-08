Carlos Augusto all'Inter al Monza: il comunicato ufficiale e i dettagli

Il ventiquattrenne brasiliano cursore di fascia ha salutato il Monza dove nelle ultime tre stagioni ha totalizzato 91 presenze e messo a segno 11 reti.

Inter, Carols Augusto al posto di Gosens

Carlos Augusto entra a far parte della rosa a disposizione di Simone Inzaghi per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Robin Gosens, che ha accetto l'offerta dell'Union Berlin e si appresta a trasferirsi in Germania. L'Inter ha annunciato l'ufficialità dell'operazione: "L'esterno brasiliano classe 1999 arriva in nerazzurro dal Monza a titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni".

Carlos Augusto all'Inter, il comunicato

"In origine, la città brasiliana di Campinas si chiamava Campinas de Mato Grosso, nome derivato dalla densa foresta inesplorata che contraddistingueva questa regione. Era un passaggio obbligatorio per arrivare alle miniere auree dell'interno, vera risorsa di questo territorio. Un percorso aspro, necessario, ma allo stesso tempo rigenerativo. Le comunità del luogo si dedicavano alla ricerca dell’oro, con la costante ambizione di trovare la propria realizzazione attraverso il duro lavoro. È qui che è nato Carlos Augusto Zopolato Neves, il 7 gennaio 1999. Le origini spesso servono a tracciare un solco, a definire un percorso e quello delineato dall’esterno brasiliano è senza dubbio inaspettato, ma fortemente voluto. Una carriera iniziata senza spazi definiti e senza punti fermi. Il rapporto di Carlos con il calcio è stato infatti ondulatorio, un lento moto perpetuo che stagione dopo stagione si è consolidato, diventando dirompente. Un ragazzo che non sognava di diventare un calciatore, nella terra che più di tutte le altre vive in simbiosi con il pallone. Una storia cambiata a 7 anni, quando Carlos chiede al padre di iscriversi per la prima volta alla scuola calcio. Entrato nel settore giovanile del Corinthians, Carlos Augusto inizia ad approfondire il suo rapporto con il pallone, lottando contro lo scetticismo dei compagni. Il ragazzo continuava il suo percorso all'interno di quella foresta inesplorata, senza scomporsi, puntando all’oro. A 15 anni giocava in attacco, in un ruolo che però non sentiva totalmente suo. La svolta arriva nell’Under 17, quando Carlos inizia a giocare come esterno e da quel momento la sua corsa all’oro fu netta e limpida. Dopo tre stagioni in prima squadra sempre con la maglia del Corinthians approda a Monza in Serie B nella stagione 2020/21. Il suo primo gol in Italia ricalca le sue caratteristiche, la sua imprevedibilità. Carlos lo segna contro il Venezia lasciando partire da posizione defilata un bolide di sinistro imparabile per l’estremo difensore avversario. Questo è stato il suo biglietto da visita: l’esterno brasiliano gioca un altro anno in B sempre con i brianzoli prima di ottenere la promozione nella massima serie. Nella scorsa stagione, la prima in Serie A, ha realizzato sei reti in 29 presenze, avvicinandosi sempre di più a quell'oro tanto cercato e che da oggi si colora di nerazzurro".