Inter, ansia Inzaghi: interesse dall’Arabia Saudita per Calhanoglu

MILANO - Una preoccupazione doppia nei confronti dell’espansione calcistica dell’ Arabia Saudita : per il mercato e per i ricavi complessivi della Serie A . È l’allarme che è arrivato dal mondo Inter a margine della convincente vittoria sul Monza al via del campionato. «Con questa variante magari hai in testa idee che poi nel prosieguo possono cambiare. Spero non sia il mio caso. Non vale solo per me, ma per tutti gli allenatori», ha detto Simone Inzaghi con un pensiero rivolto soprattutto alla fine della sessione estiva saudita fissata al 7 settembre, sei giorni dopo la conclusione in Italia.

Questo è l’incubo di tutti gli allenatori europei: quasi una settimana senza rete di protezione, perché a quel punto sarebbe possibile ingaggiare solo svincolati. Dopo la cessione di Brozovic all’Al-Nassr e il rifiuto di Lautaro alle sirene arabe - con qualche contatto per Correa che però preferirebbe restare in Europa e piace al Torino, oltre a qualche club in Inghilterra - adesso tiene banco l’interessamento dell’Al-Ahli per Calhanoglu. La società di Gedda considera il centrocampista turco l’alternativa a Verratti nell’eventualità di una fumata nera per l’italiano del Psg. In casa Inter la partenza dell’ex milanista non viene presa in considerazione. E anche il diretto interessato non è tentato. Ma restano le riflessioni su una novità che ha introdotto una rottura dirompente nel mondo del pallone europeo.

Marotta: "Ci siamo impoveriti sul piano sportivo"

Il discorso vale anche dal punto di vista della politica economica. Su questo è stato molto chiaro Beppe Marotta: «È un fenomeno sorto improvvisamente per noi dirigenti. Di fatto non ne conosciamo le conseguenze. Il fatto che abbiano portato via tanti giocatori di talento è valso 700 milioni nelle casse dei club europei, ma ci siamo impoveriti sul piano sportivo. E poi, con una Serie A che deve vendere i diritti televisivi, l’ingresso degli arabi può creare condizionamenti negativi».

Questa è il timore principale, valido soprattutto per la cessione dei diritti internazionali 2024-29, l’aspetto sul quale la Serie A deve migliorare per avvicinare le concorrenti principali: Premier League e Liga. Proprio ora che il campionato italiano ha accorciato tantissimo le distanze con la Spagna, l’emergere di un nuovo torneo nazionale ricco di campioni può rappresentare un freno all’incremento degli introiti dai broadcaster stranieri. Tanto più che la differenza di fuso orario è di appena un’ora. Quindi le partite possono sovrapporsi. Un motivo in più per cercare di arginare la sfrenata espansione saudita.