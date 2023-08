Pavard all’Inter: solido in difesa, ma più offensivo di Skriniar

L’ Inter completa il suo reparto difensivo con l’arrivo di Benjamin Pavard , giocatore per il quale il Simone Inzaghi aveva già espresso apprezzamento durante la conferenza stampa che ha preceduto l’esordio in campionato dei nerazzurri. Dal punto di vista tattico, il ventisettenne francese è stato utilizzato al Bayern sia da laterale destro sia da centrale. E centrale di difesa è proprio la posizione in campo preferita dal giocatore . Posizione che in Baviera, indipendentemente dall’allineamento e dalla fluidità dei sistemi utilizzati da Flick , Nagelsmann e Tuchel , ha ricoperto 44 volte sulle 162 presenze totali registrate con la maglia del Bayern.

Inter, l'utilizzo di Pavard

All’Inter, quindi, Inzaghi potrebbe utilizzare il francese sia come quinto a destra (inserendolo nelle rotazioni con Dumfries e Cuadrado) sia da terzo di difesa (andando a contendersi il posto con Darmian). Quest’ultima soluzione è quella verso cui dovrebbe orientarsi al momento Inzaghi. Pavard va dunque a riempire la casella lasciata vuota dalla partenza di Skriniar. Rispetto allo slovacco, Pavard garantisce maggior apporto in fase di possesso, come evidenziano i dati relativi ai passaggi progressivi (cioè quelli che consentono di spostare palla in avanti o che avvengono all’in- terno dell’area avversaria) completati nella scorsa stagione. In questo senso, se è vero che il dato dei passaggi totali completati dai due premia Srkiniar (91.7% di precisione per il difensore del Psg contro l’89.9% del francese) dal punto di vista dei passaggi progressivi sopra menzionati il dato di Skriniar per 90 minuti (4.11) è inferiore a quello di Pavard (7.11).

Che l’apporto alla fase offensiva garantito dal neo acquisto dell’Inter sia superiore lo si evince anche dal dato degli expected threat (xT), metrica che quantifica il contributo che un giocatore fornisce alla sua squadra in termini di avvicinamento alla porta avversaria: il dato di Skriniar per 90 minuti l’anno scorso è stato di 0.07; quello di Pavard di 0.12. In Pavard, quindi, l’Inter acquista un elemento con predisposizione offensiva. Un atteggiamento che, in passato, ha creato degli spazi liberi alle sue spalle, sfruttati dagli avversari. Tuttavia il francese è comunque solido difensivamente (58.5% di tackle riusciti) e, con la sua propensione ad attaccare, dovrebbe sposarsi bene con il modello di gioco di Inzaghi, che ora avrà a disposizione sia Pavard sia Bastoni da sganciare in avanti in fase di possesso.