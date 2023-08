Inter, piace Gourna-Douath: doti giuste, ma prezzo proibitivo

Ma Inzaghi, che dopo la finale di Istanbul ha visto partire tanti protagonisti della cavalcata dalla scorsa stagione - da Onana a Lukaku, passando per Brozovic e Skriniar -, vorrebbe ancora un piccolo sforzo da parte della sua dirigenza per puntare con maggiore “serenità” allo scudetto e di conseguenza alla seconda stella, obiettivo nuovamente confermato anche lunedì dall’ad Marotta.

Mercato Inter, Correa e Sanchez

L’Inter così com’è, è già assolutamente competitiva, nonostante in attacco sia arrivata - sulla carta, poi il campo darà la sua sentenza -, una seconda scelta come Arnautovic, ma il tecnico vorrebbe ancora due pedine, non in più, semplicemente al posto di due elementi che ritiene meno funzionali per la sua Inter. Inzaghi, dopo averlo voluto, spronato e difeso per due stagioni, ha ormai “abbandonato” il suo pupillo Correa e se il “Tucu” troverà una destinazione a lui gradita, non verrà trattenuto. Anzi. Per ora ci sono stati sondaggi del Torino, dei due club di Siviglia, qualcosa in Premier e in Arabia. L'Inter vorrebbero cederlo a titolo definitivo, in quel modo avrebbe maggiori risorse per un ultimo colpo, ma è pronta a dire "sì" anche in prestito. Inzaghi nel frattempo ha dato il suo ok ed è pronto a riabbracciare l’ex Alexis Sanchez. Il “Niño Maravilla”, che nell'estate 2022 era andato via, rescindendo il contratto e ottenendo una corposa buonuscita, è svincolato dopo una buonissima annata in Francia con l'Oympique Marsiglia (18 gol in 44 gare). Chiaramente il cileno sa che non potrà avere un ingaggio simile a quello percepito nelle precedenti tre annate a Milano - nell'ultima ben 7.5 milioni netti -, ma dovrà accontentarsi di circa 3 milioni, oltre a "digerire" in partenza un ruolo da quarto attaccante, cosa evidentemente già discussa con i dirigenti e Inzaghi, altrimenti la sua candidatura non sarebbe stata presa in esame.

Inter su Gourna-Douath

Più complicato, invece, l'incastro per l'ultimo innesto, ovvero un centrocampista strutturato fisicamente che porti muscoli e cm in un reparto mediamente non alto. Nessuno dei sei centrocampisti attualmente a disposizione di Inzaghi, infatti, raggiunge i 180 cm; ovvero quello che avrebbe portato in dote Samardzic (184 cm). Per questo, nonostante un buon precampionato, rimane in bilico Sensi. Inzaghi vorrebbe un sostituto di Gagliardini, elemento poco gradito alla piazza, ma che al tecnico faceva comodo nei minuti finali per battagliare sui palloni alti. La dirigenza - che dovrebbe comunque piazzare Sensi, in scadenza nel 2024 - sta vagliando alcuni profili in Italia e in Europa, guarda a esuberi nelle big o comunque giocatori in uscita e dunque low-cost. Certo, se Correa fosse ceduto a titolo definitivo ci sarebbero le risorse per un elemento di maggiore prospettiva, come per esempio il 20enne francese Lucas Gourna-Douath del Salisburgo (185 cm), affrontato un paio di volte in amichevole e sempre promosso dagli scout, ma dal costo proibitivo (oltre 20 milioni). Fra gli esuberi in Europa, per esempio, ci sarebbe ancora Ndombelé (181), campione d'Italia col Napoli e ancora in uscita dal Tottenham (ma c'è il Galatasaray). In Italia, invece, stuzzica Barak (190) della Fiorentina, ma i rapporti fra i club non sono idilliaci, mentre Maggiore (185), dato in partenza dalla Salernitana, era stato valutato positivamente quando era allo Spezia.