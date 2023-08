Inter, Tuchel rallenta Pavard: serve ancora tempo

C 'è Thomas Tuchel fra l'Inter e Benjamin Pavard . Ed è un ostacolo non di poco conto trattandosi del tecnico del Bayern Monaco. L'aff re che sembrava ormai scontato - come altri dei nerazzurri in questa estate da montagne russe -, con lo sbarco a Milano del difensore francese atteso oggi o comunque entro il weekend, si è complicato.

C'è ancora un cauto ottimismo, non fosse altro perché l'accordo con il club tedesco - che perderebbe il giocatore a zero nel giugno 2024 - è stato raggiunto per una cifra di 30 milioni più 2 di bonus e perché lo stesso Pavard spinge da giorni per trasferirsi in nerazzurro (anche ieri ha lanciato alcuni segnali con dei like sui social interisti). Però al momento non si può escludere al 100% che l'operazione possa saltare e quindi vengono riaperti fi le che si pensava di non dover più prendere in considerazione.

Tuchel 'scottato' da Sommer

Ma cosa sta rallentando, o addirittura frenando tutto? Tuchel, appunto, che sta provando a convincere Pavard - ieri è tornato ad allenarsi dopo la febbre "diplomatica" di mercoledì - a rimanere e il club a non cederlo, almeno fi nché non verrà acquistato un sostituto, condizione che pure il Bayern aveva comunque spiegato all'Inter come necessaria per concludere la trattativa. Di fatto, si sta ripetendo quanto accaduto fra metà luglio e inizio agosto con Sommer, pure lui bloccato dall'Inter con stretta di mano fra i due club, ma rimasto a disposizione di Tuchel perché senza alternative. L'Inter, ceduto Onana, ha dovuto aspettare, ha svolto la tournée in Giappone con il giovane Stankovic, ma a dieci giorni dall'inizio del campionato ha accelerato, portandolo a Milano. Tuchel è rimasto evidentemente scottato, perché il Bayern ha ceduto lo svizzero senza averlo sostituito - Neuer è sempre infortunato - e ha dovuto giocare le prime gare uffi ciali con il "vecchio" Ulreich (perdendo, non per colpe sue, la Supercoppa tedesca). Per capire, solo oggi il Bayern tessererà il nuovo portiere, il 23enne israeliano Daniel Peretz, preso dal Maccabi Tel Aviv.

