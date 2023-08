L'Inter lo paga per andare via e ora lo paga per tornare: magia Sanchez!

TORINO - Dopo un anno dall'addio, Alexis Sanchez è pronto per tornare a vestire la maglia dell'Inter. Con Joaquin Correa diretto al Marsiglia, il club nerazzurro ha deciso di puntare sul Nino Maravilla per completare il reparto d'attacco da mettere a disposizione di Simone Inzaghi in vista degli impegni di Serie A, Champions e Coppa Italia.

Un'operazione sicuramente particolare quella per riportare il cileno a Milano dopo che lo scorso agosto era iniziata una vera e propria battaglia tra giocatore e società per chiudere anticipatamente i rapporti. Ora le problematiche vissute in passato sembrano essere definitivamente alle spalle e Sanchez, svincolato dopo un'annata in Ligue 1 condita da 35 presenze e 14 gol, è pronto per tornare protagonista con l'Inter. Pagato per andare via e ora pagato per tornare, una vera e propria magia: ma a quali cifre?

Sanchez-bis, l'accordo con l'Inter

Nella trattative per lasciare l'Inter, l'agente Felicevich riuscì ad ottenre l'accordo per la buonusicta dui 4,5 milioni di euro, passato al Marsiglia il contratto annuale firmato dall'attaccante prevedeva la cifra di circa 3 milioni di euro. Adesso per tornare a disposizione di Inzaghi sono cambiate alcune distanze tra calciatore e club, e l'accordo per il Sanchez-bis in nerazzurro è fissato sulle cifre che il giocatore ha percepito in Francia. Condizioni sicuramente favorevoli all'Inter rispetto al passato, si attende solo l'annuncio ufficiale per dare il via alla seconda vita di Sanchez a Milano: pagato per andare via e ora pagato per tornare.