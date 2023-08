Pavard-Inter, torna il sereno: lunedì il sì del Bayern

MILANO - Dopo un giovedì ad alta tensione, ieri l’ Inter è tornata a vedere il sereno, con cautela, sulla rotta verso Benjamin Pavard , nonostante il tecnico del Bayern Monaco , Thomas Tuchel , abbia fatto di tutto - o quasi - per evitarne la partenza. In verità, le parole del tecnico e la sua posizione rigida su Pavard , hanno avuto l’effetto di portare la dirigenza del Bayern ad accelerare per il suo sostituito, invidiandolo, dopo giorni di sondaggi non andati a buon fine, in un elemento assai gradito proprio a Tuchel perché da lui recentemente allenato, ovvero Trevoh Chalobah del Chelsea . Guarda caso, un profilo che aveva valutato anche l’Inter.

A dire il vero, lo stesso Chalobah a metà giugno era stato a Milano per la Fashion Week e aveva parlato del suo interesse per un trasferimento in nerazzurro. Non arriverà all’Inter, l’inglese, ma con il suo possibile passaggio al Bayern aiuterà proprio il club nerazzurro a ottenere il grande obiettivo individuato per rimpiazzare Skriniar e rinforzare la difesa di Inzaghi.

Marotta e Ausilio, il confronto con il Bayern

Dicevamo dell'ottimismo in casa Inter. Ieri Marotta e Ausilio hanno avuto un nuovo confronto con la dirigenza del Bayern e hanno ricevuto le rassicurazioni del caso. L'accordo trovato a inizio settimana per un trasferimento a titolo definitivo per 30 milioni più di 2 bonus è saldo e verrà rispettato, grazie anche all'arrivo di un nuovo difensore (condizione che i tedeschi avevano comunque già specificato ai nerazzurri al momento dell'accordo). Con il weekend in corso e non essendoci più i tempi per un tesseramento entro la trasferta di lunedì a Cagliari, l'Inter non ha messo fretta ai tedeschi, ma proprio il primo giorno della prossima settimana dovrebbe essere quello buono per l'arrivo a Milano di Pavard, che ha già detto sì a un quinquennale da 5 milioni e che pure ieri ha continuato a mettere like ai post social dell'Inter o di siti specializzati in news nerazzurre.