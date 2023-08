Inter, si scalda la pista Maxime Lopez. E piace Ndombele

Lopez in estate è stato più volte sul punto di lasciare Sassuolo, vuole andare via e non è stato scartato dall’Inter, nonostante non rappresenti il centrocampista fisico richiesto da Inzaghi. Anzi, Lopez sarebbe un vice Calhanoglu, tant’è che nei ragionamenti che l’Inter sta facendo col Sassuolo, sono entrati sia Asllani sia Sensi.

Mercato Inter, occhi su Maxime Lopez e Ndombele

Il club emiliano vorrebbe monetizzare (a inizio estate chiedeva 15-20 milioni), l'Inter, che con Pavard ha sfruttato la maggior parte del budget rimasto, pensa a un prestito con diritto o appunto uno scambio (di prestiti, nel caso di Asllani). Maxime Lopez, però, non è l’unico nome. È stato offerto il “gigante” Soumaré del Leicester, ma non intriga, mentre piace, ma è caro, Gourna- Douath del Salisburgo. Sono invece in corso ragionamenti su Ndombele, tornato al Tottenham dopo l’esperienza al Napoli. Il francese è stato cercato in questo mercato da più club - per ultimo il Genoa - e ieri è stato proposto all’Inter.

Ndombele, potendo arrivare in prestito, è una soluzione da tenere presente sia come sesto centrocampista in caso di uscita di Sensi, ma anche come settimo qualora il club nerazzurro decidesse di aggiungere un elemento in più nel motore della squadra. A quel punto verrebbe trovata una soluzione per il giovane Agoume, al momento ancora a Milano - ha rifiutato molte proposte -, anche se nella lista Champions, Inzaghi dovrebbe poi lasciare fuori un giocatore, visto che l’Inter potrà inserire solo 23 elementi e con un settimo centrocampista i calciatori a disposizione del tecnico diventerebbero 24.