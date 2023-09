Djalò, l'Inter blinda il pallino di Ausilio: dal Lilla già a gennaio?

Per Tiago Djaló le porte dell’Inter restano sempre aperte. Un’estate fa, il portoghese con trascorsi nella Primavera del Milan, era il primo nome della lista tra i possibili sostituti di Milan Skriniar; mentre oggi - nonostante sia ai box da marzo per la rottura del crociato del ginocchio destro - resta al centro del mirino anche perché il suo contratto andrà in scadenza nel giugno 2024.

Djaló non ha ancora rimesso piede in campo dopo l’infortunio con il Lilla ma è garantito che, quando lo farà, Piero Ausilio - da sempre ammiratore del ragazzo - sguinzaglierà i suoi osservatori per monitorare il suo rendimento e, soprattutto, se il gravissimo infortunio non avrà lasciato strascichi. Djaló ha tutto per fare al caso dell’Inter: può giocare in almeno un paio di ruoli al centro della difesa (dove i 35 anni di Francesco Acerbi consigliano di iniziare a trovarne un erede), è un giocatore moderno e - il che non guasta - se strappato al Lilla da svincolato, può diventare una robusta plusvalenza a bilancio avendo soltanto 23 anni. Unire sostenibilità alla necessità di mantenere competitiva la squadra è la stella polare per il direttore sportivo e per questo motivo l’Inter potrebbe anche decidere di anticipare i tempi dell’operazione a gennaio, naturalmente previo pagamento di un conguaglio al Lilla.

Inter, idea Bisseck in prestito

Scenario per nulla scontato, soprattutto se venisse deciso di mandare a giocare Yann Aurel Bisseck. Vero è che il tedesco è coetaneo di Djaló, però la parabola professionale dei due è profondamente diversa, considerato che uno - prima che si infortunasse - era titolare in un club di prima fascia in Francia, frequentatore abituale delle coppe europee, mentre l’altro è stato catapultato in Italia dal campionato danese e, ovviamente, avrebbe bisogno di un periodo di apprendistato per far fronte alle difficoltà che propone il nostro calcio.

Il tutto senza pensare a traumatiche cessioni a cui - giocoforza - un club quale è un’Inter che vive in autofi nanziamento

deve farsi trovare pronto. In tal senso non si può ignorare il fatto che Alessandro Bastoni sia uno dei difensori più appetibili a livello europeo: dovesse arrivare un’offerta shock (tra gli estimatori dell’azzurro, tanto per fare un esempio, c’è da sempre Pep Guardiola), per poterla valutare con serenità l’ideale sarebbe avere in organico già un potenziale sostituto. Al netto di discorsi futuribili, resta d’attualità la ferma volontà di sfruttare l’occasione che il mercato può dare su Djaló che sarebbe l’ennesimo “parametro d’oro” ad accasarsi all’Inter anche grazie al “lavoro ai fianchi” attuato da Ausilio insieme al suo braccio destro Dario Baccin, lavoro che si è rivelato già assolutamente fruttifero per Marcus Thuram e pure su Pavard: vero è che l’Inter ha dovuto pagare il cartellino, ma senza la volontà dell’interessato probabilmente oggi il francese giocherebbe a Old Trafford...