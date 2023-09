Pavard, perché Inzaghi lo ha voluto all'Inter e perché c'entra Onana

Una difesa dove sanno impostare in tanti per non fare rimpiangere il portiere dai piedi buoni. Il reparto arretrato nerazzurro ha aggiunto un nuovo elemento con caratteristiche propositive durante il mercato: Pavard . E ha ritrovato, dopo l’infortunio di agosto, il ‘libero’ che vede il gioco anche da lontano: Acerbi . Simone Inzaghi così ha alternative in abbondanza alle fondamenta del suo 3-5-2. In questo modo l’ Inter può avvertire meno la mancanza di Onana che, con la spericolata abilità in costruzione e la pulizia di calcio, era un vero regista dal basso.

Poteva essere un problema ripartire senza il camerunense, visto che Sommer non possiede le stesse caratteristiche con il pallone tra i piedi. L’innesto di Pavard in parte risolve questo inconveniente perché aumenta le possibilità di impostazione dei nerazzurri, alla luce del passato del francese quasi sempre utilizzato da terzino destro nelle squadre di club e in Nazionale. Pavard inoltre permette di bilanciare la spiccata predisposizione nell’impostazione di Bastoni sul centro-sinistra. Sull’altro lato della linea difensiva mancava una figura simile. Skriniar aveva un profilo soprattutto da marcatore. Darmian ha soluzioni diverse rispetto a Pavard, pur essendo abile nello sganciamento lungo la fascia. In questo modo l’Inter può offrire meno indizi alla lettura delle squadre avversarie.

Inter, Pavard l'uomo in più per Inzaghi

Finora era immaginabile che certe uscite col pallone avvenissero sul centro-sinistra dove, non a caso, Bastoni era quasi indispensabile e veniva fatto riposare raramente. Ora questi sganciamenti potrebbero andare in scena anche sul centro-destra e anche Bastoni potrà avere un po’ più di turnover. Con un vantaggio in più anche nella fase di copertura arretrata. Alcuni addetti ai lavori ritengono che la difesa a tre funzioni al meglio quando uno dei due centrali defilati ha avuto un passato da terzino puro. Vale soprattutto a destra, visto che tradizionalmente i laterali sinistri sono più propensi ad attaccare. Con Skriniar l’Inter non aveva questa soluzione e poteva talvolta andare in difficoltà quando era necessario chiudere lateralmente di fronte ad azioni molto veloci. Con Darmian e Pavard, invece, questo requisito viene soddisfatto in pieno.