Lautaro, Barella e Dimarco: Inter, i rinnovi che scottano

Un cambiamento ancora più sorprendente dal momento che la stagione precedente è stata estremamente positiva, culminata nella conquista della finale di Champions League. Ma non è più possibile prescindere da questi interventi massicci necessari per autosostenersi economicamente. Anche i prossimi mesi non faranno eccezione alla luce delle scadenze dei contratti e delle formule di acquisto appena perfezionate. A giugno il club nerazzurro deciderà se riscattare Audero dalla Sampdoria versando 6,5 milioni dopo aver pagato 1,5 milioni per il prestito annuale. Non ci sono, invece, dubbi sulla permanenza dei tre rinforzi acquistati in prestito con obbligo di riscatto: Carlos Augusto, Frattesi e Arnautovic. In questo caso si tratta semplicemente di un rinvio del momento del pagamento definitivo.

Inter, i contratti in scadenza