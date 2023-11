Inter, scatto Nandez: l’operazione si può anticipare a gennaio se...

MILANO - La trasferta di questa sera allo stadio Da Luz (ore 21), non sarà determinante per le sorti del percorso in Champions dell’ Inter , gli ottavi sono già stati agguantati. Per questo motivo Simone Inzaghi , come raccontiamo a parte , opererà un grande turnover, ma sulla fascia destra dovrà dovrà chiedere uno sforzo a Darmian , utilizzato da braccetto nella difesa a tre con la Juventus e dove tornerà domenica a Napoli. Stasera a Lisbona non ci sarà Dumfries , affaticato e tenuto precauzionalmente a riposo, mentre Cuadrado , rientrato contro la Juventus, non ha nelle gambe i minuti per giocare da titolare. Il colombiano finora è stato un “uomo in meno” per l’Inter, a causa di una fastidiosa infiammazione al tendine d’Achille, e le sue condizioni fisiche sono uno dei motivi che stanno spingendo la società a fare dei ragionamenti a medio-lungo termine. Cuadrado, 36 anni a maggio, ha firmato per una sola stagione e la sensazione è che senza una seconda metà di annata ad alti livelli, difficilmente rimarrà . Ma non è da escludere che l’Inter cerchi un rinforzo già a gennaio per dare a Inzaghi un’alternativa in più. Per questo nelle ultime ore è tornato a circolare con forza un vecchio obiettivo dell’Inter , già vicino al club nerazzurro nell’estate 2021: Nahitan Nandez del Cagliari.

La strategia per Nandez e le parole dell'agente

Il 27enne uruguaiano può giocare in tutte le posizioni del centrocampo, ma anche sulle due corsie. Una duttilità che aveva spinto l’Inter a pensare a lui due anni fa, anche se poi non se ne fece nulla. Come dimostra l’affare Thuram e il forte interesse per Tiago Djalò del Lille, il ds Ausilio non cancella i nomi dalla propria lista e adesso che Nandez è in scadenza di contratto nel giugno 2024, ha riaperto il file, come confermato per altro da Pablo Bentancur, l’agente di Nandez: "Oggi stiamo trattando con l'Inter che vuole prenderlo - ha annunciato a “Carve Deportiva” -. Nandez sarà libero a giugno, abbiamo ricevuto diverse chiamate, tra cui quella dall'Inter. Ora l'importante è che recuperi dall'infortunio accusato in nazionale, ma poi diventerà un nome di mercato". L'Inter pensa a lui per l'estate, quando appunto andrà probabilmente sostituito Nandez, ma al tempo stesso per avere un elemento pronto a destra nel caso dovessero arrivare offerte irrinunciabili per Dumfries. Ma, come detto, non va scartata l'ipotesi gennaio, un po' per le eventuali esigenze nerazzurre, ma anche del Cagliari che, viste le difficoltà a rinnovare, potrebbe voler monetizzare dalla sua cessione: i sardi hanno avuto dall'Inter in prestito Oristanio, vorrebbero tenerlo e vantano un diritto di riscatto a 4 milioni. Il Cagliari potrebbe proporre uno scambio alla pari, ma l'Inter, ad oggi, non sembra intenzionata a voler perdere il nazionale Under21 per il quale vanta un contro-riscatto a 5.5 milioni.