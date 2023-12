"In attacco può giocare Mkhitaryan": Ausilio gela il tifo Inter. "E Bremer..."

L'Inter perde Juan Cuadrado, che si opererà al tendine d'Achille e sarà out per almeno tre mesi , e il ds nerazzurro Piero Ausilio ha parlato proprio della situazione del colombiano in occasione della IX° edizione del Premio Sportivo Fortunato De Agazio: "Ci hanno confermato che Cuadrado dovrà subire un intervento chirurgico. La patologia al tendine non lo ha messo in condizione di esprimersi, a livello conservativo abbiamo provato a fare di tutto" ha spiegato Ausilio.

Ausilio e il mercato dell'Inter

Il dirigente dell'Inter ha poi annunciato: "Mercato? Da lunedì dovrò cominciare a pensare a qualcosa, non ci ho ancora pensato. Domani raggiungerò il mister e Marotta a Roma, poi dopo la partita con la Lazio metteremo la testa anche su questo problema che non ci aspettavamo. Se non ci fosse stato questo problema di Cuadrado non avremmo fatto mercato a gennaio. A volte a toccare le cose che funzionano si fanno solo danni. Noi pensiamo di avere una squadra forte e competitiva in tutti i reparti, siamo completi e lo stiamo dimostrando in campionato e in Champions League".+