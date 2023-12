Buchanan all’Inter, fatta l'offerta: dopo Capodanno nuovi contatti col Bruges

MILANO - Tajon Buchanan sarà un calciatore dell’ Inter. A meno di clamorose sorprese o inserimenti di altri club sul giocatore – a tal proposito occhio sempre a Bournemouth e Manchester City – il laterale canadese sarà il regalo posticipato di Natale – o anticipato per l’Epifania – della dirigenza nerazzurra al proprio allenatore e ai tifosi della squadra vice campione d’Europa. Nonostante nelle ultime ore non si debba registrare alcuna novità sostanziale – anzi, è proprio tutto fermo, con le parti che si andranno a riaggiornare dal 1° di gennaio, con l’anno nuovo - sia in Italia che in Belgio sono tutti convinti che si arrivi a dama. Buchanan ha già fatto sapere ai vertici del Bruges di volersene andare. Sia perché l’Inter rappresenta un’occasione più unica che rara, sia perché considera ampiamente conclusa la sua avventura in Belgio. Discorso capito e accettato dal club delle Fiandre, che però vuole massimizzare, per quanto possibile, la cessione del calciatore.

L'offerta per Buchanan

La forbice tra domanda e offerta rimane importante – la richiesta è di una decina di milioni, l’offerta di 6 più bonus -, con l’Inter che vorrebbe far allenare il laterale quanto prima a Simone Inzaghi. Probabilmente ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma la volontà dei nerazzurri è che Buchanan sia presto a disposizione del tecnico piacentino e che il suo processo di apprendimento possa essere completato in tempo per la Supercoppa Italiana in scena in quel di Riad. Ergo, lo sbarco del calciatore a Milano dovrebbe avvenire verso la Befana, giorno più, giorno meno. A tal proposito Tajon non vede l’ora di mettersi all’opera da esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di Inzaghi, dopo gli ultimi mesi trascorsi, non così felicemente, da terzino destro.