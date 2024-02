Inter, altro colpo a parametro zero: arriva Taremi, fissate le visite mediche

Pensare al presente con li occhi sul futuro, è quello che stanno facendo Marotta e Ausilio all'Inter. I nerazzurri hanno messo a segno un altro colpo a parametro zero, Taremi. Ormai un modus operandi della dirigenza dopo Acerbi, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram, per citarne alcuni. L'attaccante del Porto diventerà un nuovo giocatore nerazzurro a partire dal 1 luglio 2024. Domani 13 febbraio, l'iraniano arriverà in Italia per le visite mediche e poi dovrà aspettare poco più di quattro mesi per mettere nero su bianco e ufficializzare il suo passaggio in Serie A.