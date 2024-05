Taremi, l’addio tra gol e lacrime. Adesso l’Inter e Inzaghi lo aspettano

MILANO - Emozioni e lacrime. Un addio comunque da ricordare. Il futuro a tinte nerazzurre. Mehdi Taremi si è congedato dai tifosi del Porto come meglio non poteva. Con un gol decisivo, siglato al 98’ - cioè davvero all’ultimo secondo del derby vinto per 2-1 dai Dragones contro il Boavista di domenica sera – e con parole di profondo affetto per quelli che negli ultimi anni sono stati i suoi sostenitori: «Si tratta di un momento emozionante per me perché è stata l’ultima al Dragão. Sarò sempre un tifoso del Porto, dentro e fuori dal campo. Ho sempre cercato di fare il meglio per questo club, oggi abbiamo vinto il derby ed è stato bellissimo», le parole dell’iraniano, che poi, visto il suo utilizzo col contagocce negli ultimi mesi, ossia da quando era diventato di dominio pubblico il suo passaggio a zero all’Inter nella prossima stagione, ha voluto aggiungere: «Ho sempre rispettato i tifosi, per questo ho deciso di rimandare la firma del mio contratto del prossimo anno con la mia prossima squadra. So che i tifosi sono stati arrabbiati con me, ma è normale. Io li rispetto. Fino al termine del mio contratto supporterò il Porto».