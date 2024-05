Lautaro, rinnovo Inter e clima rovente: un top club soffia alle spalle?

Lautaro-Inter, la situazione del rinnovo

Come già sottolineato, esiste sempre una terza via che potrebbe portare a mantenere lo status quo fino a dicembre: Lautaro ha un contratto in scadenza nel 2026 e l’Inter potrebbe provare a lavorare ai fianchi il giocatore nella prima parte di stagione per riuscire a rinnovare il matrimonio. Nonostante i bookmakers abbiano aperto le scommesse su un possibile addio del capitano, all’Inter - pur non avendo affatto gradito la piega che hanno preso gli eventi anche perché tutto sta accadendo in un delicato momento di passaggio societario - confidano che alla fine sia Lautaro a fare quel passo indietro necessario per arrivare al sì. Detto questo è innegabile la differenza tra questa e la trattativa che porterà al rinnovo di Nicolò Barella, sviluppatasi lontano dai riflettori e con piena collaborazione tra le parti. Postilla su Joaquín Correa, oltre a River Plate ed Estudiantes, per lui si è fatto avanti pure il Corinthians. Avendo l’argentino un solo anno di contratto, non è da escludere un accordo tra le parti per rescindere qualora (come tutto fa pensare) non dovessero arrivare offerte per il cartellino. Non va dimenticato come lo stipendio dell’argentino costi 6 milioni al club, cifra decisamente importante per un giocatore ormai fuori dai piani.