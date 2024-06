"Sanchez, un club sogna il suo ritorno e lo aspetta a braccia aperte"

La dirigenza del River Plate ha contattato Alexis Sanchez qualche mese fa e, nonostante la trattativa per riportarlo in Argentina sia difficile, finché non firmerà con un altro club monitorerà la situazione per non lasciare nulla di intentato. A rivelarlo i TyC Sports.

"Il River Plate aspetta a braccia aperte Sanchez"

Il portale argentino scrive: "A 35 anni Sanchez ha appena vinto con l'Inter in Serie A, ma ha fatto la riserva con Simone Inzaghi e il suo contratto in scadenza non sarà rinnovato. L'idea dell'attaccante, che ha vestito la fascia di capitano del River tra il 2007 e il 2008, è quella di restare in Europa ancora per un po'. Finora, però, non ha trovato accordi con nessun altro club e il River lo aspetta a braccia aperte".