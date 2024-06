Inzaghi, c’è il patto per il rinnovo Inter: su cosa si tratta

«È stato soltanto un primo incontro interlocutorio». Quanto stringatamente trapelato dalle parti in causa, fotografa una situazione in divenire. Il finale della storia è scritto, perché Simone Inzaghi rinnoverà il contratto con l’Inter , vanno però stabiliti i contorni, in primis la durata dell’accordo, il che - in una discussione tra club e procuratore - non è esattamente una questione secondaria. Ieri in sede si sono trovati per la prima volta di fronte Beppe Marotta (“spalleggiato” da Dario Baccin, visto che il ds Ausilio è stato premiato a Soriano nel Cimino, provincia di Viterbo) e Tullio Tinti : i tre hanno immediatamente convenuto sul fatto che Inzaghi non dovrà iniziare la stagione con il contratto in scadenza (l’allenatore è legato all’Inter fino al 30 giugno) e all’Inter sanno bene che lo scudetto vinto trionfalmente merita un riconoscimento economico.

Le parole di Tinti

Queste sono le basi da cui partire ma, chi attendeva una fumata bianca a tempi di record, è rimasto deluso: «Siamo solo all’inizio, c’è la buona volontà da parte di tutti - ha spiegato Tinti all’uscita dalla sede dopo un’ora abbondante di riunione - C’è da lavorare, sono sempre positivo. Tempistiche? No, ci sentiremo. È appena cambiata la proprietà, anche loro devono rendere conto». Questa ultima affermazione merita un approfondimento. Perché a differenza del rinnovo di Lautaro Martinez (in assenza di accordo, alla fine della prossima stagione sarebbe stato a un anno dalla scadenza, con annessa importante svalutazione del cartellino), per un allenatore è più “conveniente” giocare sulla difensiva visto che - nel caso in cui fosse necessario sostituirlo - un contratto lungo potrebbe risultare una zavorra per il bilancio e potrebbe condizionare le decisioni. Questo, ça va sans dire, vale in generale e non per Inzaghi.

Inzaghi e il rinnovo con l'Inter

Però può essere un indizio su come sta tirando il vento: sì al rinnovo, sì all’aumento di stipendio ma paletti da fissare sulla durata del prolungamento, che potrebbero anche comportare l’inserimento di una clausola per rescindere il contratto a una cifra pattuita. Tra l’altro se Inzaghi - come trapelato - dovesse arrivare a guadagnare 6.5 milioni a stagione (1 milione in più rispetto all’ingaggio attuale: ieri sono state “buttate giù le cifre” che comportano anche bonus, pure quelli oggetto di discussione), il costo per il club andrebbe raddoppiato: da qui probabilmente la necessità di fare comunque un passaggio con la proprietà (la trattativa per Lautaro era stata già impostata). Non stando più a Nanchino, ma in sede gli uomini incaricati da Oaktree di curare il dossier Inter (pure ieri Alejandro Cano e Katherine Ralph erano regolarmente al loro posto in ufficio), non sarà difficile per Marotta avere un feedback immediato sui parametri economici da rispettare. In tal senso va ricordato che un anno fa l’accordo con Inzaghi venne trovato il 7 agosto e il rinnovo annunciato il 5 settembre, a campionato già iniziato.