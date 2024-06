Inter, un Dybala ce l’hai già in casa!

Paulo Dybala la Copa América la guarderà (se lo farà) in tv; mentre Valentin Carboni, 19 anni compiuti il 5 marzo, farà parte della spedizione dopo essere stato incoronato da sua maestà Leo Messi. Parole, quelle della “Pulga” («L’avevo visto nell’Under 20 ma è cresciuto molto: è un giocatore diverso, molto più allenato e con grandi qualità: ha un grande futuro») che hanno scatenato l’immaginario dei tifosi e messo ancor più pressione ai dirigenti. Piero Ausilio, nelle ultime pubbliche esternazioni sull’argomento, è stato chiaro: dopo la Copa América verrà fatto il punto sul futuro con l’entourage del ragazzo e ha parlato di due possibili strade. La prima porta alla permanenza agli ordini di Simone Inzaghi (difficile), l’altra a una nuova stagione in prestito. Non ha parlato di cessione, il ds, per strategia e perché in cuor suo si augura di non dover trovarsi costretto a perdere quello che può diventare un fuoriclasse del calcio mondiale. A oggi, il cartellino vale già 30 milioni e molto dipenderà anche dall’orientamento di Oaktree, senza dimenticare anche un eventuale “salvataggio in corner” rappresentato dalla possibilità di trovare un acquirente che, come fatto dal Bologna per Fabbian, conceda all’Inter la possibilità di ricomprare l’argentino a una cifra prestabilita. La parabola di Carboni, peraltro, si intreccia con quella di Denzel Dumfries: pure per l’olandese tutto è rimandato a dopo gli Europei ma, essendo il suo contratto in scadenza nel 2025, non si può prescindere da un rinnovo nel caso non dovesse arrivare un’offerta per la cessione (che però costringerebbe l’Inter a prendere un altro titolare): quasi superfluo rimarcare lo scenario che vede Dumfries come unico sacrificato nell’estate nerazzurra.