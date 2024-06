“Calhanoglu piace al Bayern Monaco”: Kompany punta il perno dell’Inter

Il calciomercato è lungo e i nomi che finiscono nella lista dei direttori sportivi sono molti, soprattutto per le squadre che hanno la necessità di "rinascere". Un esempio? Il Bayern Monaco , che ha chiuso la stagione con zero titoli e con un tira e molla con Tuchel che non ha portato a niente di buono. Ora con Kompany al timone, l'idea della società è di ricostruire un ciclo. E per farlo bisogna colmare qualche buco in rosa e gli occhi dei tedeschi sono finiti su Calhanoglu dell'Inter , come riportato dalla Bild. Notizia rilanciata nelle scorse ore anche dai siti turchi.

Bayern Monaco su Calhanoglu

Il centrocampista turco ha il contratto in scadenza nel 2027, quindi in ogni caso l'Inter può condurre la trattativa senza cedere e dopo il grande campionato concluso con 13 gol e 3 assist non si accontenterà. E il Bayern Monaco si sarebbe messo in moto per capire i margini della trattativa, come riportato dalla Germania, senza per ora presentare alcuna proposta nella sede del club. Un interesse nato anche dalla difficoltà che i bavaresi stanno incontrando per arrivar a Palhinha, centrocampista portoghese del Fulham, che ha respinto le prime due offerte da 35-40 milioni di euro. L'alternativa è appunto Calhanoglu, al momento impegnato all'Europeo con la Turchia, che nel match d'esordio ha impressionato per talento contro la Georgia. Al momento la sua attenzione è focalizzata solo sulla Nazionale. Non resta che attendere.