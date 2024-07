L'Inter e la porta girevole: con Josep Martinez continua la rivoluzione

MILANO - Porta girevole. In questi ultimi anni il ruolo che ha subito più avvicendamenti nella rosa dell’Inter è stato quello solitamente più stabile: il portiere. Anche questo mercato estivo non sta facendo eccezione. Il club nerazzurro ha definito l’acquisto dello spagnolo del Genoa, Josep Martinez . Le visite mediche sono in programma domani, poi ci sarà la firma sul contratto. Con questo innesto l’Inter sistema il ruolo di vice Sommer con la prospettiva di far crescere alla Pinetina il titolare del futuro, visto che il ventiseienne Martinez ha nove anni e mezzo meno dello svizzero (36 anni a dicembre). Le evoluzioni sono state continue da quando la società ha dovuto pianificare la successione a Samir Handanovic al termine della stagione 2021-22.

Inter: chi è passato dalla porta girevole

È stato ingaggiato a parametro zero André Onana, che è stato protagonista di un periodo di ballottaggio con lo sloveno prima di diventare stabilmente titolare, vivendo poi mesi da assoluto protagonista anche in virtù della sua abilità con i piedi in fase di impostazione (emersa al massimo livello nella finale di Champions League, persa a Istanbul contro il Manchester City). Il camerunese ha dovuto attendere qualche settimana tra agosto e settembre anche perché Handanovic aveva i gradi di capitano, una circostanza che non ha reso facilissimo l’avvicendamento nella gestione di Simone Inzaghi. Alla fine della stagione 2022-23 è andato in scena un cambiamento ancora più massiccio tra i pali. Handanovic ha lasciato il calcio a 39 anni, mentre Onana è stato ceduto al Manchester United per realizzare una plusvalenza da oltre 50 milioni, decisiva per impostare il mercato estivo di un anno fa.

Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno puntato su Yann Sommer ed Emil Audero. Lo svizzero ha risposto in modo eccellente con una sicurezza tecnica degna di un grande interprete del ruolo. Audero è stato affidabile nelle poche occasioni che ha avuto. Ma è stata necessaria una nuova modifica per intervenire in prospettiva ampia sull’orizzonte. Martinez è stato scelto per diventare il guardiano principale quando Sommer saluterà la Pinetina. Un periodo di apprendistato necessario all’ombra di un elemento di notevole esperienza come l’ex Bayern Monaco. Con una curiosità che lo accomuna a Onana. Anche Martinez, come il camerunese, è cresciuto nel vivaio del Barcellona. L’ormai ex genoano è entrato nel 2015, proprio quando Onana ha cominciato la sua carriera tra i professionisti passando all’Ajax. Una coincidenza che si sposa benissimo con questo clima da porta girevole dell’Inter da due anni a questa parte. Una contrappasso dopo la lunga era di Handanovic, durata più di un decennio.