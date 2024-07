Esposito, niente chance all’Inter: ufficiale il prestito in Serie A

L'Inter ha comunicato il passaggio in prestito di Sebastiano Esposito all'Empoli. Per l'attaccante non c'era spazio in nerazzurro, vista la coppa ben salda composta da Lautaro Martinez e Thuram e l'arrivo di Taremi (già al centro degli esperimenti del tecnico Inzaghi) a parametro zero. Senza dimenticare anche la presenza di Arnautovic e di Correa, in attesa di capire il suo futuro. Per il 2002 la parola chiave è "giocare" e con la squadra di D'Aversa avrà più oppurtunità per farlo.