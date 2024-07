Inter-Gudmundsson, Zangrillo: "Con Marotta ho un rapporto straordinario"

"Gudmundsson? Mi aspettavo di averlo in ritiro . La società era stata chiara con me, è un giocatore del Genoa . Si allena, è un grande professionista ed è molto felice di stare qui. Vedremo gli sviluppi delle prossime settimane ma al momento ce lo teniamo stretto. Crediamo in lui" - ha spiegato Gilardino ai microfoni di Sky. Poi ha continuato: "Avere profili di qualità, giocatori che fanno la differenza per un allenatore è indispensabile . Saranno solo scelte della società ma per quanto mi riguarda sia l'islandeseche Vitinha e Retegui sono giocatori del Genoa. Avere un materiale tecnico così è stimolante”. Un messaggio nei confronti di molte squadre, a cui sono seguite anche le parole del presidente Zangrillo .

Futuro Gudmundsson? Risponde il presidente Zangrillo

Il Genoa dopo l'ottima passata stagione vuole ripetersi, confermando i suoi giocatori più importanti come dichiarato dall'allenatore Gilardino e anche dal presidente Zangrillo all'uscita dall'incontro della Lega Serie A: "Parlato con Marotta (il trequartista piace all'Inter ndr) di Gudmundsson? Con lui ho un rapporto straordinario, sa di calcio molto più di me. Io ho detto che Albert può sognare, ma può continuare a farlo anche a Genova, io auspico continui a farlo a Genova. Non c’è nessun tipo di problema, al di là di quello che sarà il mercato che non è deciso da me". L'islandese ha concluso la scorsa annata con 16 gol e 5 assist, numeri che farebbero comodo anche ad Inzaghi. Poi il numero uno del Grifone ha concluso: "L’impressione, come già detto dal nostro allenatore, è quella che Albert possa restare in Liguria. Resta anche Retegui? Possono restare tutti. Vazquez? Lui resta dov’è”.