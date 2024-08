Carboni pronto per De Zerbi: "Marsiglia, vi stupirò". E il controriscatto...

Tutto fatto per Valentin Carboni al Marsiglia: «Sono pronto per questa nuova avventura. Voglio giocare e cercherò di farlo il meglio possibile», le parole del 19enne dopo aver firmato il rinnovo sino al 2029 - con un ingaggio da 1.5 milioni di euro a stagione - in sede Inter . Per il talentuoso argentino, il cui trasferimento potrebbe diventare ufficiale oggi dopo lo svolgimento della seconda parte delle visite mediche, si tratta, con tutta probabilità, di un arrivederci, visto che i nerazzurri potranno eventualmente esercitare il contro-riscatto sul giocatore , fissato a 40 milioni di euro , qualora a sua volta il club francese, che ora sborserà un milione per il prestito del sudamericano, decidesse di investire a fine stagione 36 milioni più bonus per il giovane (che diventerebbe così il secondo Under 20 più pagato della storia della Ligue 1 dopo Mbappé e l’acquisto più oneroso del Marsiglia). Tutto dipenderà dalle prestazioni di Valentin, che ora dovrà dimostrare sul verde quelle qualità da predestinato cucitegli addosso da compagni e addetti ai lavori.

L'influenza di De Zerbi

Un ruolo fondamentale lo avrà Roberto De Zerbi: proprio l’allenatore bresciano è stato determinante nella scelta di Carboni di sposare il progetto dei transalpini. Messaggio dopo messaggio e chiamata dopo chiamata, l’ex manager del Brighton ha trasmesso al classe 2005 un contagioso entusiasmo, tanto che ora Valentin freme per iniziare la nuova esperienza. Corteggiato da svariate squadre, tra cui anche il Monza, Carboni sa che la piazza francese gli garantirà un continuo minutaggio – per una probabile consequenziale crescita - senza il pericolo di fare le ragnatele in panchina, come probabilmente sarebbe successo all’Inter. Il fantasista avrà un ruolo da attore protagonista, non sarà una seconda (anzi, una quinta) scelta e l’augurio di tutte le parti in causa è che esploda nei prossimi mesi.

Agoumé saluta l'Inter

Un altro giocatore che cercherà la consacrazione all’estero è Agoumé. Ieri il francese è sbarcato al Siviglia, squadra in cui aveva militato nella seconda parte della scorsa stagione. Il ventiduenne, acquistato dagli andalusi per 5 milioni più il 50% sulla futura rivendita punta ad un’annata da protagonista. Quello che potrebbe fare pure Satriano, qualora si convincesse a tornare al Brest. Al momento l’uruguaiano continua a preferire l’attesa di un’offerta dalla Liga che forse non arriverà mai. Se cambiasse idea i bretoni elargirebbero 6 milioni ai nerazzurri.