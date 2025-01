Mercato Inter: Buchanan al Villarreal, Biraghi sprint su Zalewski

L’Inter, dopo Tomas Palacios (in prestito secco al Monza: tornerà per il Mondiale per club) saluta pure Tajon Buchanan che, al contrario del collega, potrebbe aver detto addio al club nerazzurro. Ieri infatti è stato trovato l’accordo per il prestito con diritto di riscatto a 14-15 milioni - bonus inclusi - al Villarreal che pagherà lo stipendio. Il canadese è stato considerato inadatto al ruolo di esterno nel 3-5-2, quindi la speranza è che possa fare fortuna nella Liga regalando all’Inter una plusvalenza. Simone Inzaghi ha chiesto di sostituirlo e le valutazioni, in tal senso, sono in corso. Alla candidatura di Zalewski (che però per essere prestato all’Inter dovrebbe prima rinnovare il contratto con la Roma) si è aggiunta quella di Cristiano Biraghi, in uscita dalla Fiorentina.