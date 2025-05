Hojlund, sale l’Inter! E con il Napoli resta viva un’altra pista

Al netto di alcuni acuti sparsi qua e là, un tallone d'Achille della stagione dell’Inter è stato senza dubbio l’apporto insuffi ciente degli attaccanti di riserva. Taremi, Arnautovic e Correa insieme hanno segnato 12 gol (di cui 7 l'austriaco) contro i 40 di Lautaro Martinez e Thuram. Nonostante ciò, la squadra nerazzurra ha lottato su tutti i fronti, però per avere quel qualcosa in più in campionato o in Coppa Italia sarebbe servita un’incisività maggiore da parte delle alternative, anche per poter gestire meglio le energie di Lautaro e Thuram, giunti a trequarti della stagione acciaccati e col fiatone. Per questo motivo la società interverrà sul mercato per rivedere il reparto offensivo. Arnautovic e Correa sono in scadenza, Taremi - che come prestazioni sta fi nendo in crescendo, ma i gol... - in caso di proposta verrà venduto. Dunque, serviranno almeno due innesti, considerando che poi l’Inter dalla prossima annata avrà la squadra “B” in Serie C dove pescare rinforzi in caso di necessità.