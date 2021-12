Mercato Juve, Icardi e Cavani jolly di gennaio

TORINO - E mentre la Juventus - intesa come giocatori - cercherà di recuperare punti in campionato, la Juventus intesa come dirigenti cercherà di recuperare punte, sul mercato. La questione bomber resta infatti nodale. Lo stesso Massimiliano Allegri l’ha spiegato chiaro e tondo, più volte, in conferenza stampa: «Grossomodo subiamo lo stesso numero di gol delle altre squadre, il problema è che ne realizziamo molti di meno...». Nello specifico: 16 gol incassati e 20 realizzati (nessuna squadra della parte sinistra della classifica di Serie A è stata meno prolifica). Lo score degli attaccanti attualmente in organico, in effetti, è di quelli che fanno riflettere parecchio. Paulo Dybala 4 gol, Alvaro Morata 3, Moise Kean 2 e Kaio Jorge nessuno. Vuol dire 9 sigilli in tutto. E, peggio ancora, vuol dire che Zapata dell’Atalanta, o Simeone del Verona o Immobile della Lazio o Vlahovic della Fiorentina hanno fatto - da soli - meglio di tutti gli attaccanti messi insieme. Si capisce, insomma, per quale motivo Federico Cherubini sia particolarmente vigile in questo senso.