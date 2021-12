Juve, Ramsey e Arthur: si lavora. Kulusevski e Rugani, se c'è un'offerta...

Per un attaccante che arriva, ecco un centrocampista verosimilmente in partenza. O anche due, centrocampisti in partenza: verosimilmente e forse anche (conti alla mano) auspicabilmente, in partenza. Essì perché in casa Juventus la nuova parola chiave è “sostenibilità”: a un investimento deve seguire una cessione, se spunta un nuovo ingaggio deve essere sgravato il monte complessivo da un altro contratto. Meglio ancora se di quelli tanto, troppo pesanti stipulati sino a due anni fa.

Ramsey in uscita

Indiziato numero uno a lasciare la truppa di Massimiliano Allegri è Aaron Ramsey, ormai decisamente avulso dal contesto. Per carità: ci sono gli auguri di buon compleanno da parte della società (“Auguri Rambo”) e di qualche compagno di squadra, ma le presenze restano evento raro e i rapporti con il tecnico bianconero sono da Era Glaciale. S’è provato a ragionare in merito ad una risoluzione di contratto (in scadenza nel 2023) ma non è cosa. […]

Kulusevski e Rugani

Il mercato potrebbe finire per coinvolgere anche altri giocatori ora meno utilizzati e che pertanto potrebbero essere approcciati da qualche club: Dejan Kulusevski e Daniele Rugani, ad esempio, anche se la società non ha in programma di cederli. Prenderebbe in considerazione l’ipotesi solo a fronte di una richiesta concreta.

