Juve, Arrivabene: "Rinnovo Dybala? Tutti devono dimostrare il loro valore"

ROMA - "La Roma è una grande squadra ma non siamo venuti qui per regalare punti. Per noi la qualificazione alla Champions è un must, come andare avanti il più possibile in Champions League. Il discorso relativo alla rosa è semplice, la rosa che abbiamo ha un 80% di giocatori di nazionali di tutto il mondo. È una rosa in costruzione, si affiancano giocatori nuovi a giocatori che hanno più esperienza, procediamo così per vincere". Sono le parole di Maurizio Arrivabene a Dazn nel pre partita di Roma-Juve.