Dybala: ecco le possibili destinazioni, c'è anche l'Inter

Non esistono conferme alle voci raccolte in Argentina su una presunta volontà di cominciare a guardarsi intorno da parte di Paulo Dybala. Si ricomincia da qui e qualsiasi altro punto di partenza per ragionare sul futuro della Joya non corrisponderebbe al vero. Dopodiché, fermo restando il rapporto che rispettosamente lega l’argentino alla Juventus, il mercato fa i suoi giri e tiene in serbo eventuali sorprese. Perché non sarà un tema da perderci il sonno in questi giorni, ma il tifoso magari si chiede: se fosse rottura - e i segnali mancano per il momento - dove potrebbe andare a giocare il ’93 di Laguna Larga? Chiamatelo un giochino per provare ad anticipare ipotetiche mosse dei top club d’Europa su Dybala, giacché non esistono trattative in corso con nessuno.