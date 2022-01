Juve, continua la caccia all'attaccante: ecco la lista

La Juventus entra nella “fase 2” del mercato invernale. Archiviati i big match contro Napoli , Roma e Inter ( Supercoppa ), alla Continassa scatta l’ora delle decisioni. Al centro dei pensieri della dirigenza, al netto dell’evoluzione del caso Arthur-Arsenal , c’è la ricerca di un attaccante. I sondaggi sono stati tanti e anche nelle ultime ore i contatti sono proseguiti su più fronti. Il ds Federico Cherubini sta lavorando su più tavoli con l’obiettivo di cogliere la miglior opportunità possibile dal punto di vista tecnico-economico-contrattuale. La priorità, salvo eccezioni last minute, resta quella di puntare su un prestito per non impegnarsi oltre l’estate.

Sogno Vlahovic

A giugno la Juventus vuole avere le mani libere per tentare il sogno Dusan Vlahovic, soprattutto nell’eventualità di un divorzio da Paulo Dybala, o Gianluca Scamacca (la prossima settimana l’incontro con il Sassuolo). Per questo motivo, seppur Sardar Azmoun convinca da diversi punti di vista, i dirigenti bianconeri non hanno ancora affondato con lo Zenit. Il 27enne iraniano, essendo in scadenza a giugno, è in saldo ma non è gratis e soprattutto non può muoversi in prestito. [...]

Icardi nei radar

E Mauro Icardi? Resta nella lista delle opportunità last minute assieme ad Aubameyang (Arsenal) e Martial (Manchester United). L’argentino, chiuso da Messi e Mbappé, salirebbe volentieri sul treno juventino, ma il Psg per il momento vorrebbe andare oltre il semplice prestito. Intanto, però, i contatti tra la Juventus e i parigini continuano (un sondaggio c’è stato anche a inizio settimana) e di qui al 31 gennaio può ancora succedere di tutto.

