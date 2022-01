Juve, l'Arsenal alza il pressing per Arthur: i possibili sostituti

L’Arsenal insiste per Arthur su precisa indicazione dell’allenatore Mikel Arteta, che vorrebbe il brasiliano in prestito. L’addio imminente dell’ex Barcellona è possibile, non ancora scontato. Alla Continassa, prima di salutare Arthur, vogliono essere sicuri di poter regalare a Massimiliano Allegri un sostituto all’altezza. Il “Conte Max”, in caso di partenza del nazionale verdeoro, gradirebbe un mediano fisico da impiegare davanti alla difesa. Un’idea è Ruben Loftus-Cheek, che però è più una mezzala. Ma l’ostacolo principale, stando a quanto filtra dall’Inghilterra, è che il Chelsea non sembra intenzionato a liberare giocatori in prestito. Un dettaglio non da poco nella corsa all’inglese, a meno che alla Continassa non prendano in considerazione l’opzione di spingersi oltre il contratto di sei mesi.