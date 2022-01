Arrivabene: “La reazione di Dybala dopo il gol? Io stavo esultando”

“Onestamente in quel momento ho visto una grande azione della Juve condotta da Arthur , un assist di Kean e il gol di Dybala . Mi è stato detto dopo di quest’episodio, io stavo esultando. Non commento le reazioni dei calciatori”. Maurizio Arrivabene risponde così alla domanda sull’esultanza polemica della Joya dopo la rete all’Udinese nell’ultima di campionato. Il tormentone del prolungamento di contratto dell’argentino continua ad andare avanti, ma per il dirigente della Juve “non c’è solo Dybala, abbiamo altri rinnovi - ha detto a Mediaset - Per rispetto è giusto citarli. Cuadrado , Perin , Bernardeschi , che è un campione europeo, e De Sciglio . È giusto parlare di tutti quanti. A febbraio parleremo, Dybala compreso”.

Dybala, cosa fai? Agnelli e Elkann furiosi

Arrivabene allontana Martial

“Martial a gennaio? A quelle cifre lì no, non è fattibile. Non aspettiamo proprio”. Poi è tornato sui giocatori in scadenza: “Paura di perderli a zero? No, abbiamo un ottimo rapporto, sono molto legati alla Juve, ci siamo parlati e ci siamo dati appuntamento a febbraio. Con calma faremo quello che dovremo fare”.