Rovella è l'altro colpo per la Juve: non solo Zakaria

Non solo Denis Zakaria. Il nazionale svizzero in scadenza con il Borussia Moenchengladbach, da tempo nel mirino, potrebbe non essere l’unico rinforzo per il centrocampo della Juventus. Come leggete sopra, l’arrivo in bianconero del venticinquenne mediano di origini congolesi è legato alla partenza di Arthur, ma il brasiliano non è il solo centrocampista in uscita nella rosa bianconera. Sul piede di partenza c’è anche Aaron Ramsey: anzi, se in caso di mancata cessione Arthur sarebbe comunque un elemento utile per Massimiliano Allegri, il gallese è ormai da tempo fuori dal progetto, tanto che il tecnico alla vigilia della partita con il Napoli lo ha apertamente definito «in uscita». A prendere il posto dell’ex Arsenal, anche se non se ne andasse e a prescindere dall’operazione che coinvolge Zakaria e Arthur, potrebbe arrivare dal Genoa Nicolò Rovella.