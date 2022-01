Vlahovic rompe con la Fiorentina su Instagram: l'indizio social

Dusan Vlahovic è pronto per un nuovo inizio. Raggiunto l'accordo con la Juve, il gioiello serbo sembra non vedere l'ora di abbracciare il mondo bianconero e anche sui social inizia a fare piazza pulita del passato. Non sembra essere stato un addio semplice, quello con la Fiorentina, che lo aveva acquistato nel 2017 dal Partizan Belgrado: Vlahovic ha cancellato la sua biografia su Instagram che prima recitava "Football player of Fiorentina”. Sembra proprio che la partenza del bomber serbo sia ormai imminente: è tutto pronto per scrivere da zero una nuova avventura.