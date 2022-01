Juve, Ramsey via? La Premier League ci prova

TORINO - Sono ore di riflessione per Aaron Ramsey, che dovrà scegliere in questo ultimo giorno di calciomercato se provare a rilanciare la sua carriera o restare ai margini del progetto alla Juve, rispettando il suo oneroso contratto iniziato nel 2019, quando arrivò a parametro zero dall'Arsenal. Allegri non ha mai nascosto di ritenerlo tra i giocatori in uscita, di non voler puntare su di lui, eppure il gallese fino a questo momento non ha trovato una nuova sistemazione.