Juve, Rafia alla Cremonese. Del Fabro al Cittadella

TORINO - La Cremonese ha annunciato "di aver acquisito a titolo temporaneo da Juventus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Hamza Rafia". Nato a Kaalat Senan (Tunisia) il 2 aprile 1999, Rafia si è trasferito in Francia giovanissimo con la famiglia. Centrocampista offensivo, Hamza ha mosso i primi passi nel calcio nelle giovanili del Bron Terraillon e del Bron prima di entrare a far parte del vivaio dell’Olympique Lyonnais. Passato alla Juventus nel luglio 2019, Rafia in bianconero ha giocato 53 partite con la formazione Under 23 (realizzando 5 gol e vincendo la Coppa Italia di Serie C) e ha esordito con la formazione maggiore nel gennaio 2021, segnando un gol al Genoa nella gara degli ottavi di Coppa Italia. Nella prima parte della stagione 2021/22 ha indossato la maglia dello Standard Liegi (11 presenze). Nazionale tunisino, nelle scorse settimane ha preso parte alla Coppa d’Africa raggiungendo i quarti di finale. Tramite Twitter, inoltre, la Juventus ha annunciato che "Dario Del Fabro, di rientro dal Belgio, e nello specifico dal Seraing, giocherà con il Cittadella fino al 30 giugno 2023.". Sempre il twitter delle giovanili Juve ha annunciato successivamente che "Francesco Coppola, difensore classe 2005, passa al Pisa, in prestito con diritto di riscatto fino alla fine del campionato. Brando Moruzzi, difensore classe 2005, è un nuovo giocatore bianconero. Arriva dalla Sangiovannese, dove chiuderà la stagione in prestito".