Mundo Deportivo: "La Juve vuole tenere Morata, chiederà sconto all'Atletico"

L'ingaggio di Dusan Vlahovic sembrava aver definitivamente chiuso le porte della Juventus per Alvaro Morata, ma ora, secondo Mundo Deportivo, la stessa società bianconera potrebbe chiedere uno sconto all'Atletico Madrid per riscattare il giocatore. Allegri, infatti, vorrebbe tenerlo e avrebbe già manifestato le sue intenzioni sia al giocatore che alla dirigenza. Ricordiamo, infatti, che lo spagnolo è tornato a Torino nell'estate 2020 con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. La Juventus spererebbe di convincere i colchoneros ad abbassare le loro pretese. L'idea sarebbe quella di non spendere più di 20 milioni di € per il riscatto dell'ex Real Madrid.