Raspadori, Juve-Sassuolo anche sul mercato: l'attaccante è nel mirino

A Massimiliano Allegri piacciono alti e grossi, un po’ come Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Ogni regola, però, ha le proprie eccezioni. Giacomo Raspadori - 172 cm per 69 kg di qualità purissima - rientra in questa categoria. Non avrà un fisico da buttafuori, il 21enne attaccante del Sassuolo, ma al pallone dà del tu tanto con il destro quanto con il sinistro. E dove non arriva con i piedi, fa la differenza con la testa. Un po’ Agüero e un po’ Mertens per colpi e tipologia di punta. Molto Chiellini per applicazione, mentalità e atteggiamenti. Quando non è in campo, Giacomo è sui libri.