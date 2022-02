Cadena Ser: “Retroscena Vlahovic, proposto al Real prima della Juve”

Ciò che è fatto, è fatto. Dusan Vlahovic è il nuovo bomber della Juve anche se l’intenzione della Fiorentina, secondo quanto svelato da Cadena Ser, era ben diversa. Quando la società di Commisso stava per rendersi conto dell’avvicinamento tra l'attaccante serbo e i bianconeri, l’avrebbe offerto al Real Madrid sperando anche di poter racimolare una cifra ben più alta. La risposta di Florentino Perez non si sarebbe fatta attendere: un ‘no’ categorico per puntare tutto in estate su Mbappé, fuoriclasse in scadenza di contratto e ancora lontano dal rinnovo con il Psg.