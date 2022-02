Botman, c'è anche la Juve: il sondaggio per l'estate

TORINO - La Juventus si gode Matthijs De Ligt, sempre più leader della squadra, e spera che il matrimonio con il 22enne olandese duri a lungo. Ma un po’ il contratto (scadenza 2024) e un po’ la clausola rescissoria da 120 milioni che scatterà a giugno, obbligano i dirigenti bianconeri a guardarsi intorno. Se il piano A è quello di trattenere De Ligt un’altra stagione, magari attraverso un prolungamento di un solo anno, il piano B è quello di non farsi trovare impreparati in caso di offerta irrinunciabile per il Golden Boy 2018. Barcellona, Bayern e Chelsea sono insidie concrete. Così alla Continassa, dopo essersi assicurati il miglior centrale della Serie B (Federico Gatti, rimasto in prestito al Frosinone), stanno tenendo le antenne dritte su uno dei difensori giovani più gettonati d’Europa: Sven Botman del Lille. Un altro giocatore scuola Ajax come De Ligt. Quando Matthijs nel 2018-19 stupiva l’Europa eliminando dalla Champions prima il Real Madrid e poi la Juventus, Botman - un anno più giovane del bianconero - si faceva largo nel Jong Ajax, la squadra B del club di Amsterdam. In quella estate hanno cambiato aria entrambi: De Ligt si è trasferito a Torino per 75 milioni, mentre Botman prima è stato prestato all’Heerenveen e poi è passato al Lille. In Francia ha conquistato una storica Ligue1 da protagonista, tanto da meritarsi il corteggiamento di mezza Europa. Il Milan ci ha provato seriamente (ma senza successo) a gennaio e nei giorni scorsi ha rafforzato la pole position incontrando l’entourage dell’olandese. Il feeling tra Botman e i rossoneri è forte. Ma stando a quanto filtra dalla Francia la partita non è ancora chiusa in vista dell’estate e negli ultimi giorni anche la Juventus si è iscritta a quella che si preannuncia come una delle corse più avvincenti del prossimo mercato. Quello dei bianconeri è stato un sondaggio esplorativo. Un modo per aggiornarsi sulla situazione e per dimostrare interesse. Alla Continassa partono dietro al Milan. Un sorpasso futuro non sembra semplice, ma nel mercato non c’è nulla di impossibile: dipenderà dall’evoluzione del caso De Ligt. E ovviamente dal Milan e dal Lille. Botman è un nome che intriga la Juventus, però non è l’unico: nella “lista difensori” della Continassa compare sempre il nome di Gleison Bremer del Torino, sul quale ci sono anche Milan e Inter (...)